Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко, сократила производство в Литве и уволила две трети сотрудников. Об этом сообщает литовское издание Verslo zinios.

По данным издания, ОАО Roshen, занимающееся производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием. Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 83 996 евро. В 2018 году они выросли до 333 498 евро.

По данным сайта компании, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

Напомним, что БКК и Roshen сразятся в Верховном суде за "Золотой ключик".

Также мы писали о том, что киевская фабрика Roshen увеличила доходы на 44%.