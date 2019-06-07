Старшая биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которой недавно исполнилось 13 лет, намерена стать мальчиком. По данным аргентинского издания La Nacion, она начала подготовку к смене пола и уже почти год принимает специальные гормональные препараты, чтобы стать более мужественной.

Издание отмечает, что родители поддержали решение дочери.

Фото: lanacion.com.ar

Фото: Associated Press

"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии своей идентификации", - цитирует инсайдера издание.

Заметим, что 13-летняя девочка, которая стала первенцем звездных супругов, еще с детства решила носить мальчишескую одежду, стричься коротко и просила называть ее Джоном.

Ранее "Страна" писала о том, что Анджелина Джоли официально сменила фамилию.

Также мы сообщали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сбежать от матери к "нормальным" людям.