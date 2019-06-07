С детства одевалась как мальчик и просила называть ее Джоном. Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли готовится к смене пола
Старшая биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которой недавно исполнилось 13 лет, намерена стать мальчиком. По данным аргентинского издания La Nacion, она начала подготовку к смене пола и уже почти год принимает специальные гормональные препараты, чтобы стать более мужественной.
Издание отмечает, что родители поддержали решение дочери.
Фото: lanacion.com.ar
Фото: Associated Press
"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии своей идентификации", - цитирует инсайдера издание.
Заметим, что 13-летняя девочка, которая стала первенцем звездных супругов, еще с детства решила носить мальчишескую одежду, стричься коротко и просила называть ее Джоном.
Ранее "Страна" писала о том, что Анджелина Джоли официально сменила фамилию.
Также мы сообщали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сбежать от матери к "нормальным" людям.