Ночью в четверг, 6 июня, Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, предполагаемого организатора убийства экс-добровольца Виталия "Сармата" Олешко. Об этом журналистка Наталья Седлецкая написала на странице в Facebook.

"Буквально только что посреди ночи, Печерский суд на скорую руку провел неанонсированное заседание. Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко", – написала Наталья Седлецкая.

Она сообщила, что Сигида - "ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика". По ее данным он должен отправиться в Бердянск "под домашний арест".

"Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры", - написала Седлецкая.

Генеральная прокуратура Украины в пятницу сообщила о намерении обжаловать решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Михаилу Сигиде.

"Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба", - сказано в сообщении ГПУ в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Natalie Sedletska

Скриншот: Facebook/ Генеральна прокуратура України

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек.

Как сообщала "Страна", основной версией в деле Олешко является совершение убийства на почве личных отношений в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности.

В сентябре 2018 года полиция задержала организатора убийства "Сармата" Олешко. "Страна" писала о том, что в декабре правоохранители поймали подозреваемого в убийстве, задержанный оказался бизнес-партнером подозреваемого Сигиды.

Кроме того, в феврале был задержан еще один возможный организатор убийства Сармата-Олешко. Им оказался доброволец из "Торнадо".