Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон на встрече в Нормандии 6 июня обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что двусторонние переговоры, которые лидеры провели после празднования годовщины операции "Оверлорд", продолжались около двух часов.

"В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине", - говорится в сообщении агентства.

Во время переговоров Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым у них нет согласия, включая Иран, торговлю и изменения климата.

"Встреча была позитивной", - по итогам встречи сообщил высокопоставленный чиновник из офиса Макрона.

Ранее "Страна" писала о ом, что Путин заявил, что не расстроен решением европейцев не приглашать его в Нормандию и заявил, что он не свадебный генерал. Также мы сообщали, что Украину на торжествах в честь высадки в Нормандии представит посол.