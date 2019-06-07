На Донбассе во время ночного обстрела противником погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов", еще восемь бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД рассказали, что на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм. попала в блиндаж. "Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что ночью в результате обстрелов погибли двое военнослужащих и еще 8 получили ранения.

Отметим, что ситуация в зоне ООС обострилась. Так, 4 июня в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения.