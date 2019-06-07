Состояние российского продюссера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым. Об этом рассказал его 33-летний сын Бари Алибасов-младший, передает Super.

С того момента, как создатель группы "На-На" получил серьезные ожоги, случайно хлебнув жидкость для прочистки труб, СМИ обсуждали разные версии случившегося и задавались вопросом, каким образом жидкость оказалась на столе Алибасова, да еще налитая в стакан. По словам сына Алибасова, озвученная информация не совсем верна. Он поделился подробностями ЧП.

"Жидкость была не в стакане. Он прямо из бутылки хлебнул. Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома если что-то стоит у раковины, то это пьется. А на студии бутылка стояла и он решил, что это сок, хлебнул один глоток, но это был очиститель для труб и этого было достаточно", - рассказал Алибасов-младший.

Также он заявил, что понятия не имеет, кто поставил туда эту бутылку. "Мотива не было ни у кого специально ставить", - добавил сын продюссера.

Накануне в реанимации Бари Алибасов отметил день рождения - ему исполнилось 72 года. Врачи настаивают на полном покое продюсера и запретили посещения.

Ранее "Страна" писала о том, что Бари Алибасов написал новое завещание из реанимации, где указал, кто получит "На-на" и квартиры, а кто - кота.

Также мы сообщали, что выпившего жидкость для чистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон.