Политическая партия "Слуга народа" объявила о переносе даты съезда политсилы с 8 на 9 июня, так как не успевает проверить все анкеты желающих пойти в Верховную Раду. Об этом собащет пресс-служба партии.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно обработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.

В то же время, в комментарии "Стране" в "Слуге народа" заявляли, что у них достаточно людей, чтоб успеть проверить все анкеты.

На первом съезде партии будет оглашен состав из 225 кандидатов по партийному списку и представителей 199 мажоритарных округов, в которых принять участие может любой желающий.

Напомним, что "Слуга народа" заявила о старте отбора потенциальных кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы. Заявки можно было подавать до 2 июня. А сам "кастинг" продлился всего лишь 4 дня. "Страна" рассказывала об алгоритме и критериях отбора потенциальных кандидатов в депутаты "Слуги народа".

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