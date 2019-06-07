В Администрации президента Владимира Зеленского разрабатывают план на случай, если Конституционный суд признает указ о роспуске Верховной Рады неконституционным. Такое заявление сделал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

"Нам кажется, судом не может быть признан неконституционным указ, который практически является копией указа Петра Порошенко… Безусловно, может произойти все", - заявил Стефанчук.

По его словам, представитель Зеленского в КСУ будет пытаться донести позицию Администрации президента и обосновать конституционность указа.

"Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они ложатся в тактику и стратегию представления нашей позиции в КСУ. Я думаю, что назначение Владимиром Зеленским одного из лучших конституционалистов из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого господина Федора Вениславского его представителем в КСУ даст возможность нам обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа", - добавил он.

Сам Федор Вениславский заявил, что указ президента о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов является полностью конституционным, передает "Интерфакс-Украина".

"Указ полностью конституционный, он соответствует полномочиям президента. Мы исключаем возможность признания указа неконституционным. У нас сомнений в его конституционности нет", - сказал он.

Представитель Зеленского в КС указал, что способ издания данного нормативно-правового акта четко определен в Конституции. "Во-первых, необходимо было провести встречу для консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, что было сделано накануне издания указа. Поэтому процедура была соблюдена", - сказал он.

Вениславский отметил, что указ президента может быть признан неконституционным, если он издан с выходом за пределы полномочий, с нарушением процедуры или если его текст напрямую не соответствует Конституции. "У нас нет выхода за пределы полномочий, нет нарушений процедуры. У нас есть абсолютно все составляющие, поэтому мы не волнуемся за юридическую чистоту нашего указа", - подчеркнул он.

По его словам, анализ конституционного представления оппонирующей стороны свидетельствует о том, что в нем имеет место "просто определенная манипуляция фактами, которая не имеет юридического подтверждения".

Напомним, Конституционный суд рассмотрит законность указа Зеленского о досрочных выборах в парламент 11 июня.

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