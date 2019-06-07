Испытания ракетной системы "Ольха-М" и комплекса "Нептун" начнутся в Украине в сентябре-октябре 2019 года. Об этом в интервью Апострофу заявил директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец.

По его словам, также в стране продолжается разработка "Ольхи-Р", которая представляет собой ремонтную машину. "Индекс "Р" означает, что это ремонтная машина, но де-факто речь идет о том, что в снарядах типа "Смерч", которые хранятся на наших складах, есть блоки управления, которые не подлежат ремонту. Вместо этих советских блоков, устанавливается блок управления, который разрабатывался для комплекса "Ольха". Таким образом, заменяя только один блок, мы существенно увеличиваем количество боеспособных снарядов РСЗО "Смерч" и даем этим снарядам совершенно другие возможности", - сказал он.

Что касается комплекса "Ольха-М", то в нем разработчики работают над увеличением дальности ракеты. "Управляемая ракета комплекса "Ольха", которая уже принята на вооружение, работает в радиусе до 70 км, а "Ольха-М" должна доставать до 120 км. Определенный цикл наработок позволил руководству Министерства обороны заявить о том, что в сентябре-октябре мы выходим на государственные испытания", - добавил Згурец.

Для комплекса "Нептун" в Украине были созданы пять элементов – это новые стартовый двигатель, новые крылья и рули, блок гироскопов, приемник системы GPS и радиовысотомер.

"Здесь так же поставлена задача выйти на государственные испытания в сентябре-октябре. Затем начинается серийное изготовление. По моим оценкам, таких батарей (противокорабельных ракет "Нептун" - Прим. Ред.) нужно, как минимум, пять. Условно говоря, три – будут прикрывать Черное море, а две – акваторию Азовского моря. Когда мы получим такой потенциал, то мы обеспечим нашим военно-морским силам совершенно другие возможности, в сравнении с теми, что есть на сегодня", - добавил он.

Напомним, что Порошенко в свое время подтвердил создание Украиной высокоточных ракет повышенного радиуса действия.

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