В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований российского интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом издание сообщает со ссылкой на представляющего интересы Голунова адвоката Дмитрия Джулая.

Согласно протоколу допроса, Голунова задержали накануне 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре (центр Москва - прим.Ред.), после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет и весы нашли при обыске в квартире Голунова.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК). Сам он эти обвинения отрицает.

Голунов также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Издание отмечает, что полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции также отказались. Сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы.

Источник "Медузы" в полиции полагает, что в деле Голунова может появиться второй эпизод — из-за пакета и весов, найденных в его квартире.

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