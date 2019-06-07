Скончался знаменитый американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, более известный под псевдонимом Dr. John. На момент смерти артисту было 78 лет. Об этом отмечается на его Facebook-странице.

"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан",- говорится сообщении.

В оставленной родственниками публикации отмечается, что музыкант скончался из-за сердечного приступа. Также близкие артиста призывают уважать его частную жизнь.

Фото: facebook.com/DrJohn

Известно, что еще в 2017 году Dr. John перестал появляться на сцене. За свою продолжительную карьеру, стартовавшую в 1968 году, он выпустил более 20 альбомов. Также он является шестикратным лауреатом престижной премии Grammy. Впервые коммерческий успех пришел к Dr. John после выпуска им в 1973 году пластинки In the Right Place. Его музыка соединяет новоорлеанский блюз и психоделический рок.

Видео: youtube.com

Напомним, что в крови умершего вокалиста The Prodigy нашли настоящую адскую смесь.

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