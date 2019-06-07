Молния ударила в церковь в городе Богуслав на Киевщине. В результате этого произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (УПЦ). Об этом сообщает на сайте ГСЧС Украины.

"7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели сообщили, что в 6:00 утра пожар был ликвидирован на площади 144 квадратных метров. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

"К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники", - резюмировали спасатели.

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