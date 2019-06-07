После выхода нашумевшего сериала HBO в России снимут свой фильм о трагедии на Чернобыльской АЭС. Съемки пройдут в городе Курчатов Курской области, где работает АЭС, построенная по тому же проекту, что и в Припяти. О начале съемок "Стране" сообщили местные жители.

В местных СМИ уже разместили объявления о кастинге массовки в эту субботу, 7 июня. Создатели фильма ищут детей от 6 до 8 лет, подростков от 13 до 15 лет, мужчин и женщин двух возрастных категорий: от 20 до 40 лет и от 60 до 80 лет. На роли солдат подбирают молодых людей от 18 до 35 лет. Также ищут брейкдансеров.

Главные условия для женщин - отсутствие татуированных бровей и накачанных губ, гель-лака на ногтях, у мужчин - отсутствие бороды. То есть внешний вид должен соответствовать образу людей в СССР середины 80-х, когда и произошла трагедия. Сами съемки намечены на 18-28 июня этого года.

Режиссер фильма Данила Козловский. Продюсер - основатель телеканала 1+1 Александр Роднянский. В центре сюжета - история инженеров, работавших на ЧАЭС, которые спускались в затопленные помещения реактора после аварии.

По данным российских СМИ, фильм будет называться "Когда падали аисты".

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