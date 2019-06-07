Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над возможностью возвращения на родину украинки Юлии Сусляк, которую в Грузии подозревают в торговле детьми, все 10 ее детей уже вернулись в Украину. Об этом сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии агентству Интерфакс-Украина в пятницу утром.

"Они - дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери", - отметил Кирилич. По его словам, все дети ночью прибыли в Украину. Их будут пока воспитывать бабушка и дедушка.

Фото: president.gov.ua

В 2018 году вся семья переехала из Украины в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, предположительно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. Женщину задержали 25 апреля, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в Абхазию. До возвращения дети находились в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Напомним, что Зеленский распорядился вернуть в Украину 10 детей из Грузии на президентском самолете.