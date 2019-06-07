Танцовщицу-участницу шоу талантов в Германии Аллу Клышту убили недалеко от города Руст, передает Daily Mail.

Тело 33-летней женщины нашли в реке Рейн. Она пропала без вести в конце апреля. По данным полиции, она была сначала убита, а потом сброшена в реку. По подозрению в убийстве задержан ее 30-летний экс-бойфренд.

Клышта родилась в Украине, принимала участие в шоу "Україна має талант", после чего ее начали приглашать в другие страны. Клышта была наиболее известна участием в 2010 году в шоу талантов Da Supertalent - немецком эквиваленте британского Got Talent.

В Украине она является рекордсменкой по количеству вращаемых обручей. Акробатка сделала 5 полных оборотов 102 обручей за 6,5 секунд. Их общий вес превышал 20 килограмм.

Фото: instagram.com

Напомним, что в Италии ранили ножом украинского актера.

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