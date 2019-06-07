Правление Нацбанка 6 июня приняло решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне - 17,5% годовых (в апреле ее снизили на 0,5% годовых), заявил председатель НБУ Яков Смолий. Он объяснил это решение ростом инфляции в Украине большими темпами, чем рассчитывал регулятор, пишет Ubr.ua.

"Такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке. Фундаментальное инфляционное давление и дальше постепенно снижается", - подчеркнул Смолий.

Также во время принятия решения об учетной ставке учитывалась осложнившаяся ситуация на валютном рынке. Она провоцирует резкую раскачку курса гривны и негативную реакцию финансовых рынков и бизнеса.

В НБУ девальвацию гривны объяснили:

Спекулятивными заявлениями о возможном дефолте. Откладыванием процесса переговоров с МВФ о выделении Украине нового кредитного транша в рамках программы stand by: общий объем $3,9 млрд., уже предоставлено — $1,4 млрд.; Дальнейшим усилением угроз для финансовой стабильности из-за судебных процессов. В НБУ имеют в виду череду судебных споров Нацбанка и Минфина за Приватбанк с бывшими владельцами этой структуры (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым).

Хотя в Нацбанке надеются на сокращение темпов инфляции и стабилизацию курса гривны, однако там подчеркивают, что достигаться все это будет сложнее из-за отсутствия кредитной поддержки со стороны МВФ. Вопрос о которой будет обсуждаться только после формирования нового правительства.

Еще регулятор выделил внешние риски:

рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;

сохранение геополитического напряжения, в том числе из-за торговых конфликтов;

неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате

строительства обходных газопроводов в Европу;

течение военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе.

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