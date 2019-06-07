Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы ухудшились из-за расследования дела о вмешательстве России в американские выборы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, отношения с Россией были "подпорчены" расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. Он также добавил, что отношения Москвы и Вашингтона могут быть исправлены.

Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.

Напомним, что Трамп и Путин на встрече в июне обсудят тему украинских моряков.

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