В России под Пензой рабочий чудом выжил после удара молнии, его спас нательный крестик, пишет РИА Новости.

Отмечается, что 29-летний Николай Тюкин ремонтировал трассу М5 "Урал". Небо начали застилать тучи, разразилась гроза. Рабочие пошли в автобус – как вдруг разряд молнии угодил мужчине в затылок. Выжить ему удалось только благодаря каске с металлическом ободком и металлическому православному крестику – они и принял весь удар на себя, став громоотводом

Примечательно, что мужчина практически не пострадал, он был просто оглушен.

Фото: t.me/Lshot

Напомним, что на Алтае сошла лавина и похоронила семерых туристов, две девушки из группы выжили чудом.

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