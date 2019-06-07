Нательный крестик спас россиянина от смерти после удара молнии. Фото
В России под Пензой рабочий чудом выжил после удара молнии, его спас нательный крестик, пишет РИА Новости.
Отмечается, что 29-летний Николай Тюкин ремонтировал трассу М5 "Урал". Небо начали застилать тучи, разразилась гроза. Рабочие пошли в автобус – как вдруг разряд молнии угодил мужчине в затылок. Выжить ему удалось только благодаря каске с металлическом ободком и металлическому православному крестику – они и принял весь удар на себя, став громоотводом
Примечательно, что мужчина практически не пострадал, он был просто оглушен.
Фото: t.me/Lshot
Напомним, что на Алтае сошла лавина и похоронила семерых туристов, две девушки из группы выжили чудом.
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