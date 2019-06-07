Ночью 7 июня противник атаковал подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что ситуация на Донбассе обострилась. Противник нарушил Минские договоренности и атаковал ВСУ с применением артиллерии. "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь - получили ранения различной степени тяжести" – говорится в сообщении штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что вчера на Донбассе по ВСУ 12 раз открывали огонь, убит один военнослужащий.

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