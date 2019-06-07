Сегодня, 7 июня, почти по всей территории Украины, кроме Полтавской и Днепропетровской областей, синоптики прогнозируют дожди с молниями и громом, температура немного снизится до +29 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В северной части страны термометр покажет +25… +29 днем и +15… +18 ночью. На востоке тоже выпадут осадки. Температура воздуха составит +27… +29 днем, а ночью +13… +18. Грозы и ливни пройдут и на территории большинства областей южной части страны. Температура воздуха днем +24… +29, а ночью +16… +19. На западе Украины также ожидаются грозовые дожди. Температура +24… +26 днем, а ночью снизится до +12...+16. В центральной части страны местами ливни, днем температура воздуха составит в среднем +28, а ночью упадет до +15...+18.



В Киеве будет идти дождь, сопровождающийся громом и молнией. Столбик термометра днем покажет +27… +20, а ночью похолодает до +16...+18. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что российский сухогруз из-за шторма оказался в территориальных водах Украины.

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