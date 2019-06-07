Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, чьим соратником является Апаршин.

"Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны", - сказал Гриценко.

Сейчас Апаршин является советником Зеленского по вопросам безопасности и обороны.

Он рекомендовал президенту не говорить с Путиным наедине.

Также Апаршин заявил, что предложит Зеленскому нового министра обороны.