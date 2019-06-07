Тереза Мэй сегодня официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании, сообщает Интерфакс-Украина. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры в понедельник, 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте в четверг, 13 июня.

Чтобы ускорить процедуру выбора следующего лидера, депутаты-консерваторы решили внести изменения в правила выборов.

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, претендентам потребуется поддержка минимум восьми депутатов-консерваторов. Раньше для этого было нужно только два голоса в поддержку.

Кроме того, чтобы пройти во второй тур голосования, кандидат должен заручиться поддержкой минимум 17 из 313 консерваторов в палате общин, а в третий тур - уже 33 депутатов.

Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в гонке не останутся два кандидата. Затем пройдет голосование по почте, в котором примут участие 124 тысяч членов Консервативной партии, в результате которого и будет избран новый лидер партии.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Всего, по данным британских СМИ, свое желание участвовать в борьбе за пост лидера консерваторов подтвердили 11 политиков.

О том, что Тереза Мэй уходит в отставку, она заявила 24 мая.