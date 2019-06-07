Российские ученые намерены создать "генетический паспорт" военнослужащего, определяющий его пригодность к службе с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Об этом рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По словам Сергеева, накануне форума он посетил с рабочим визитом петербургскую Военно-медицинскую академию. "Она "аккумулирует" деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в нашем военном технополисе "Эра" в Анапе", - отметил глава РАН.

"Так вот в "Эре" запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше - стрелком или танкистом. Ведь войны будущего - это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше", - сказал Александр Сергеев.

"Раньше стресс у солдата связан, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. И в технополисе "Эра" есть планы работы по этому направлению. Мы будем работать вместе с ними", - подытожил президент Российской академии наук.

В рамках этого же форума Путин заявил, что Россия может выйти из ядерного договора с США.

Ранее Путин и Трамп поговорили по телефону, обсудили Украину и ядерное оружие.