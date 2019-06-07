Власти Австрии, скорее всего, экстрадируют украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США уже в начале июля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на его адвоката Дэна Уэбба.

Генеральная прокуратура Австрии ранее потребовала от Верховного суда отменить экстрадицию Фирташа в США, поскольку считает, что решение о ее допустимости, принятое Высшим земельным судом Вены в феврале 2017 года, нарушает законодательство страны.

В письме в федеральный суд в Чикаго юрист сообщил, что ВС Австрии рассмотрит дело Фирташа 25 июня и, по мнению австрийских адвокатов бизнесмена, оставит в силе решение об его экстрадиции. В этом случае Фирташ будет экстрадирован в США в течение семи-десяти дней.

Также отмечается, что в своем запросе адвокат просит судью вынести решение по ходатайству Фирташа, утверждающему, что его дело находится вне юрисдикции прокуратуры Чикаго.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

Новость об экстрадиции Дмитрия Фирташа уже появлялась в конце февраля этого года, однако это сообщение оказалась двухлетней давности.

Ранее суд отобрал у Фирташа титановый завод в Запорожье, который тот частично купил в 2013 году.