Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "Удар", сообщила УП со ссылкой на свои источники.

Около двух часов ночи мэр Киева и лидер политсилы опубликовал пост в Facebook, которым фактически подтвердил данную информацию, и прокомментировал ее.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили.

Без эмоций: Я свой жест сделал.

Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия по них. Есть слова, а есть поступки. Я политически планов не меняю.

Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину.

P.S. Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше..."

На предложение идти вместе на выборы Михаил Саакашвили отреагировал вчера - он записал видеообращение.

Зачем "Удар" хочет объединиться с Саакашвили и реален ли этот альянс анализировала "Страна".