РФ может не продлить договор с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

Об этом заявил глава России Владимир Путин во время встречи с лидерами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума-2019, сообщает Радио Свобода.

Говоря о том, что Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами СНВ-3, Путин возложил на США ответственность за, как он выразился, "раскачку всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности".

Путин также прокомментировал информацию о присутствии российских военных в Венесуэле. В частности, он утверждает, что Россия не создает на территории южноамериканской страны военных баз, а специалисты приезжают и уезжают в рамках контрактных обязательств.

Путин высказался и о том, что его не пригласили на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии: "Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь".

Президент России предположил, что западные лидеры, возможно, хотели "пошушукаться" между собой перед тем, как начать контакты с российскими властями.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что не расстроен решением европейцев не приглашать его в Нормандию.

Также мы писали, что Папа Римский встретится с Путиным, чтобы поговорить про Украину.