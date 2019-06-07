Украинский капитан, управлявший судном, которое столкнулось с катером в Будапеште, мог также быть причастен к аварии в Роттердаме. Об этом сообщает NOS со ссылкой на венгерскую прокуратуру.

"Пока что не понятно, какую именно аварию подразумевает венгерская прокуратура. Венгры не дают дополнительных объяснений. Информационное агентство ANP сообщает, что судно той же компании привело к столкновению в порту Роттердама в апреле. Семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

64-летний украинец обвиняется в Венгрии в несоблюдении правил безопасности. Кроме того, правоохранители сообщают, что после трагедии он удалил все данные со своего мобильного телефона.

Напомним, 29 мая на реке Дунай произошло столкновение круизного судна "Viking Sigyn" с прогулочным катером. В результате этого катер перевернулся и затонул. Погибло 15 человек. Всего на борту лодки находилось 35 человек. Водолазы все еще ищут пропавших.

Венгерский суд в месяц арестовал украинского капитана "Viking Sigyn" по обвинению в преступной халатности.

Ранее сообщалось, что украинский капитан затонувшего на Дунае корабля задержан полицией Венгрии.

Также мы писали, что в сети опубликовали новое видео столкновения катеров в Будапеште, после чего погибло 7 человек.