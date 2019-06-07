Возвращавшийся из Омана туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщают средства массовой информации Объединенных Арабских Эмиратов, передает Интерфакс.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг около 18.00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда.

Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам. Внутри находились 31 человек из разных стран. По непонятным причинам транспорт врезался в дорожный знак. Погибших и раненных доставили в госпиталь Рашида.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Гражданство пассажиров уточняется.

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