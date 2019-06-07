Возле города Татарбунары в Одесской области пронесся смерч. Фотоснимки, сделанные Натальей Жосан, опубликован на странице "Мои Татарбунары" в социальной сети Facebook.

"Погодное явление Смерч над озером Сасык! Это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последние время", - говорится в подписи к фото

Скриншот: Facebook/Мои Татарбунары

Отмечается, что 23 мая возле аэропорта "Одесса" пронесся мощный смерч 100 метров в высоту. Многие люди наблюдали за необычным природным явлением, в том числе шокированные работники аэропорта.

В прошлом году 17 июня в Одесской области также наблюдали смерч в селе Приморское (Килийский район).

Ранее сообщалось, что по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем. Пострадали тысячи домов.

Также мы писали, что под Житомиром смерч разгромил несколько населенных пунктов.

 

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