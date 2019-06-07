В зоне проведения операции Объединенных сил полиция проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Информацию о взрыве в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области полиция получила 5 июня.

Установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована в больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного происшествия.

Ранее сообщалось, что недавно в Мукачево военный подорвался на гранате.

Еще мы писали, что в Киеве в квартире возле Минобороны нашли гранаты и патроны.