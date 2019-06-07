В зоне ООС мужчина взорвал себя гранатой на глазах у сожительницы
В зоне проведения операции Объединенных сил полиция проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Информацию о взрыве в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области полиция получила 5 июня.
Установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.
От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована в больницу.
Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного происшествия.
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