Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов введен в состояние медикаментозного сна, а сообщения о его операции не соответствуют действительности. Об этом сообщил PR-директор исполнителя Вадим Горжанкин, передает Интерфакс.

"Он находится в медикаментозном сне. Он с утра себя относительно хорошо чувствовал. Но так как у него болезненное состояние и ему надо отдохнуть, врачи приняли решение ввести его в состояние сна", - сказал Горжанкин.

По его словам, информация, которая появляется в масс-медиа о якобы готовящейся операции, не соответствует действительности.

Накануне в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского сообщили, что состояние артиста оценивается как тяжёлое, он в находится в токсикореанимации.

72-летний Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

Напомним, 4 июня музыкант был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился, предположительно, жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Также сообщалось, что по Москве поползли слухи о смерти Алибасова, которые опроверг его секретарь.