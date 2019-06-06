Истребители пятого поколения F-35C Lightning II не могут быть развернуты на авианосце Gerald R. Ford (Джеральд Форд). Об этом заявили в Конгрессе США.

В The Drive полагают, что речь может идти о запаздывании в разработке электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear) корабля.

В частности, текущая конфигурация EMALS не позволяет разогнать F-35C Lightning II до требуемой скорости.

Ранее командующий морской авиацией ВМС США вице-адмирал Де Вольф Миллер сообщил о начальной боевой готовности американского истребителя F-35C Lightning II.

В июле 2017 года ВМС США получили атомный авианосец Gerald R. Ford. Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin.

Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Gerald R. Ford (CVN 78), считающийся самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов), в 2020 году заменит авианосец Enterprise (CVN 65). Корабль вмещает более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.

Ранее сообщалось, как в Калифорнии истребитель F-16 с полным боекомплектом рухнул на здание.

Также мы рассказывали, как после полетов истребителей в небе над Аризоной появился непристойный рисунок.