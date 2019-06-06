В Германии вынесли приговор самому массовому серийному убийце страны - медбрату, который убил 85 пациентов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Установлено, что во время работы в больнице Дельменхорста с 1999 по 2005 годы мужчина развлекался тем, что вызывал у больных преднамеренную остановку сердца. Для этого вводил им лекарства. А потом, чтобы завоевать восхищение у коллег, реанимировал их. Но возвращать к жизни после такой выходки часто не удавалось, и пациенты умирали.

Ранее "Страна" рассказывала, как из-за сообщения о минировании из больницы в центре Киева эвакуировали 700 человек.

Еще мы писали, что в Киеве пациентка умерла после липосакции.