Мать, которая бросила двоих малолетних детей одних дома без еды и ушла к любовнику, в результате чего погиб годовалый мальчик, может избежать наказания. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Мальчик умер от голода, сестричка осталась жива. Сейчас у Анечки всё хорошо, она уже давно в хорошей семье. Но, вот мама может избежать наказания. Уже начинает ехидно улыбаться на заседаниях и вроде как нашла нового жениха.

Она практически три года под следствием, суды постоянно переносят, адвокат требует домашний арест, на суд не является её любовник как свидетель. Оно и понятно конечно. У него давно другая семья, он полностью взял на себя воспитание совместной дочери с обвиняемой, и ничего не хочет слышать о своей бывшей. На суды ходят только хозяева квартиры, в которой были дети.

Обвинение боится, что "маму" вообще отпустят. Просят приходить на суды, а Голосеевский суд журналистов не жалует. Следующее заседание 2 августа. Пожалуй схожу. И всех желающих зову", - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие случилось в конце 2016 года. 20-летняя мама на 9 дней закрыла двух маленьких детей (мальчику 1 год и 11 мес. девочку 2 года и 10 мес.) в квартире. Из еды у них было всего несколько конфет. Все эти 9 дней мама не приходила домой. Дети пытались выбраться из квартиры, искали лазейки, в которые можно было бы звать на помощь. У входной двери даже вырвали куски линолеума.

Даниил умер с голоду еще 3-го декабря. Аня была закрыта с мертвым братиком до 6-го декабря. Девочка находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Скорую к детям вызвала "мама", которая на 9-й день гулек вернулась покормить детей. В отношении горе-мамы и ее нового сожителя возбуждено Уголовное производство по статье 135 "Оставление в опасности".

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