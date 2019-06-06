Настя Каменских, которая недавно дала первый концерт после своей свадьбы на открытии одного из ночных клубов и развеяла слухи о своей беременности, в эти минуты выступает на дне рождения компании Метинвест.

На вечеринку M-DAY (День Метинвеста - Прим. Ред.), которая проходит в том же самом ресторане Fabius, где состоялась свадьба Насти с Потапом, пригласили сотрудников и партнеров компании из разных городов, сообщает корреспондент "Страны".

Кроме того, на 13-й годовщине компании "Метинвест" выступает и певец Монатик.

Ранее "Страна" рассказывала, что Каменских и Потап разъехались по разным концертам уже через неделю после своей свадьбы.

Еще мы публиковали видео, как Потап на кухне обнимал и целовал Настю Каменских.