Смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen и ВАЗ случилось в Херсонской области. Как говорится в сюжете ТСН, виновника от самосуда спасли правоохранители.

Трагедия произошла в населенном пункте Николаевка.

По предварительной информации, водитель ВАЗ столкнулся с Volkswagen, в результате чего последний вылетел на обочину, где находилась остановка общественного транспорта, на которой находилась семья, в ожидании рейсового автобуса.

После наезда от полученных травм погиб 36-летний мужчина погиб на месте, а его 29-летняя сестра умерла по дороге в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, водитель легковушки на сельской дороге пытался обогнать ВАЗ и не справился с управлением, влетев в остановку, которая рухнула прямо на людей.

Ранее "Страна" сообщала, как в Николаевской области в лобовом ДТП погиб полицейский.

Также мы писали, как в ДТП в Одесской области погибли четверо четверо людей.