Каменских дала первый концерт после замужества на открытии нового столичного ночного клуба. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что во время ее отдыха на море и публикации множества фотографий оттуда, в сети покатились слухи о ее беременности.

В помещении ночного клуба оказался экстрасенс, которая рассказала о состоянии Насти.

"Пока что в ней не чувствуется еще одной жизни", - прокомментировала девушка-экстрасенс.

Между тем, многие посетители клуба считают, что Насте уже пора стать мамой. Но сама Каменских ответила:

"Если вы думаете, что я беременна, то нет. Я просто была в Турции и реально обожралась", - рассказала певица.

Ранее "Страна" сообщала, что Каменских и Потап разъехались по разным концертам уже через неделю после свадьбы.

Также мы публиковали фото и видео с секретной свадьбы Потапа и Насти Каменских.