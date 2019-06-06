Сегодня, 6 июня, в Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, перевозившего в детском электромотоцикле экстази на 1,3 млн грн. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из пограничных пунктов.

Как выяснилось, в ходе досмотра у подозреваемого обнаружены таблетки экстази, которые он, расфасовав в полиэтиленовые кульки, поместил в пластмассовый корпус мопеда, предназначенного для малолетних детей.

Фото: ssu.gov.ua

Мужчину задержали и вскоре предъявят ему обвинения.

Ранее "Страна" рассказывала, как в аэропорту "Борисполь" среди багажа нашли 40 кило наркотиков на миллион долларов.

Еще мы писали, как под Днепром задержали лидера наркобанды "Белое братство", который вышел из СИЗО под залог и не ходил на суды.