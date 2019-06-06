В четверг, 6 июня, во время утреннего заседания Верховная Рада приняла законопроект № 9438 о гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, пишет Юрлига.

Отмечается, что цель проекта закона - криминализация так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), и обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений.

Проектом предлагается лиц, совершивших агрессию, преступления против человечности, военные преступления или геноцид привлекать к уголовной ответственности независимо от места совершения преступления.

К таким лицам, а также совершившим пытки, не смогут применять освобождение от уголовной ответственности.

В Уголовном кодексе предлагается выделить отдельные разделы относительно:

1) преступлений против основ международного права (раздел XX), нормы которого будут устанавливать ответственность за совершение:

агрессии;

преступлений против человечности;

военных преступлений;

геноцида;

2) преступлений против международного правопорядка (раздел XXI), статьи которого будут определять меру наказания за:

публичные призывы к акту агрессии;

применение оружия массового уничтожения;

разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт и транспортировку такого оружия;

посягательство на жизнь представителя иностранного государства;

преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту;

незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла;

пиратство;

наемничество.

Кроме того, в законопроекте предусматривается изменение в Уголовном процессуальном кодекса, в частности, относительно подследственности вышеупомянутых преступлений.

Ранее сообщалось, что Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Также мы писали, что в Раде снова рассмотрят законопроект об офисах и хостелах в жилых домах.