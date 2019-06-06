В Украине криминализировали преступления против международного права
В четверг, 6 июня, во время утреннего заседания Верховная Рада приняла законопроект № 9438 о гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, пишет Юрлига.
Отмечается, что цель проекта закона - криминализация так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), и обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений.
Проектом предлагается лиц, совершивших агрессию, преступления против человечности, военные преступления или геноцид привлекать к уголовной ответственности независимо от места совершения преступления.
К таким лицам, а также совершившим пытки, не смогут применять освобождение от уголовной ответственности.
В Уголовном кодексе предлагается выделить отдельные разделы относительно:
1) преступлений против основ международного права (раздел XX), нормы которого будут устанавливать ответственность за совершение:
- агрессии;
- преступлений против человечности;
- военных преступлений;
- геноцида;
2) преступлений против международного правопорядка (раздел XXI), статьи которого будут определять меру наказания за:
- публичные призывы к акту агрессии;
- применение оружия массового уничтожения;
- разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт и транспортировку такого оружия;
- посягательство на жизнь представителя иностранного государства;
- преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту;
- незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла;
- пиратство;
- наемничество.
Кроме того, в законопроекте предусматривается изменение в Уголовном процессуальном кодекса, в частности, относительно подследственности вышеупомянутых преступлений.
Ранее сообщалось, что Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
Также мы писали, что в Раде снова рассмотрят законопроект об офисах и хостелах в жилых домах.