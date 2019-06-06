Конституционный Суд отменил нормы, согласно которым начисленные и оплаченные за период проведения антитеррористической операции суммы платы за землю на участках, расположенных на временно оккупированной территории или на линии столкновения, или территории проведения АТО, не возвращаются на текущий счет налогоплательщика, не направляются на погашение налогового долга по другим налогам, сборам, не возвращаются в наличной форме по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке. Об этом сообщает "Юрлига".

Такое решение № 3-р(І)/2019 принято 5 июня по делу по конституционной жалобе ООО "МЕТРО КЭШ ЕНД КЭРРИ УКРАИНА" относительно соответствия Конституции Украины положений Закона № 1989 - VIII.

Конституционный Суд Украины заключил, что внесение данным Законом изменений в Налоговый кодекс в части отмены права на возвращение налогоплательщикам платы за землю, начисленной и оплаченной за период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря года, в котором завершено проведение АТО, было обусловлено необходимостью достижения общественно значимой цели, однако законодатель действовал непоследовательно и нарушил баланс между публичным и частным интересами, а выбранное им средство не пропорционально преследуемым целям. Таким образом, принятые Верховной Радой положения противоречат конституционному принципу верховенства права.

ООО по независимым от него причинам не смогло защитить свое право собственности в судебном порядке. Законодательные изменения привели к тому, что легитимные ожидания субъекта права на конституционную жалобу не исполнились, а его право собственности было нарушено.

Законодатель помешал не только реализации права требования имущественного характера относительно возвращения уплаченных сумм платы за землю, но и возвращению другим налогоплательщикам платы за землю, уплаченной за период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря года завершения АТО, невзирая на продолжение действия ранее введенной нормы Налогового кодекса об освобождении от обязанности относительно уплаты таких сумм.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что такая практика негативно отражается на экономической свободе и развитии предпринимательской деятельности в Украине, а также на инвестиционном климате в государстве. Хотя конституционно-правовое содержание понятия экономической свободы не предусматривает получения конкретных результатов от осуществления экономической деятельности, однако оно включает и защиту от рисков, связанных со своевольными, непредсказуемыми и необоснованными решениями и действиями органов публичной власти, в частности относительно налогового регулирования.

Ранее "Страна" писала о том, что КСУ отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет по представлению "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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