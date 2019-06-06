Кабмин утвердил положение о Государственной социальной службе Украины. Соответствующее постановление № 458 было принято на правительственном заседании 22 мая 2019 года.

Документом определяется, что Госсоцслужба является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра социальной политики.

Новый орган будет реализовывать государственную политику в сфере социальной защиты населения; семьи; защиты прав детей; бездомных лиц; лиц, которые отбыли наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, а также освобождены от дальнейшего отбывания указанных видов наказания; противодействия торговле людьми.

Также среди основных направлений деятельности Госсоцслужбы - проведение социальной работы и предоставление социальных услуг; предотвращение и противодействие домашнему насилию; защита прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину; внутренне перемещенных лиц; социальная защита лиц с инвалидностью, лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, ветеранов труда и военной службы, жертв нацистских преследований, детей войны и жертв политических репрессий; социальная и профессиональная адаптация военнослужащих, которые увольняются или уволились с военной службы.

Госсоцслужба будет осуществлять государственный контроль за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки (государственные пособия, льготы, жилищные субсидии и другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного бюджета, социальные услуги); контролировать использование бюджетных средств, направленных на предоставление социальной поддержки, а также выявлять нарушения, которые приводят к перерасчету размера выплаченной или предоставленной с нарушением законодательства социальной поддержки и т. п.

Возглавит службу председатель, которого будет назначать и увольнять Кабмин по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Для согласованного решения вопросов, входящих в компетенцию Госсоцслужбы, и обсуждение важнейших направлений ее деятельности в Госсоцслужбе может образовываться коллегия. Решения коллегии будут реализовываться через издание соответствующего приказа Службы.

Госсоцслужба является юридическим лицом публичного права, имеет печать с изображением государственного герба Украины и своим наименованием, собственные бланки, счета в органах Казначейства.

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