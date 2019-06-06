В "Шахтере" отметили полузащитника бразильского "Палмейраса" Артура Виктора Гимарайнса. Об этом сообщает бразильский интернет-ресурс Bahiaco.

На данный момент 21-летний бразилец выступает на правах аренды за ФК "Байя".

Сообщается, что "горняки" уже готовят предложение "Палмейрасу". Они готовы заплатить за полузащитника не более 10 млн евро.

В "Байю" Артур Виктор Гимарайнс перебрался в январе 2019. За это время футболист сыграл 9 игр, в которых отметился 3 голами. Также в его активе 4 матча в составе юниорской сборной Бразилии (до 20 лет).

Видео: youtube.com/iPalmeirense101

Как сообщала "Страна", капитан "Шахтёра" может оказаться в "Роме" вместе с Паулу Фонсекой. Трансфер 31-летнего бразильца, который после ухода Дарио Срны выводит донецкую команду на поле с капитанской повязкой, вероятен в случае назначения нынешнего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки - главным тренером римского клуба.

Напомним, что Виктор Цыганков признан лучшим игроком в сразу нескольких турах весенней части Высшей лиги чемпионата Украины.