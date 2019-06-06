Бывший советник министра МВД Украины Арсена Авакова Ильи Кива прокомментировал "Стране" свое решение баллотироваться на выборы в Верховную Раду по спискам партии Бойко-Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Фото: strana.ua

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее", - заявил он.

По списку Кива идет под 31 номером, это означает, что для его прохода в Раду, политической силе нужно набрать 13 процентов.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционная платформа-За жизнь" видит будущим премьером Юрия Бойко.

Также мы писали, что список "Оппозиционной платформы-За жизнь" на выборы в Раду возглавил Юрий Бойко.