Рада отложила применение к субъектам хозяйствования финансовой санкции в виде штрафа в случае хранения горючего до 31 декабря 2019 года без наличия соответствующей лицензии.

Соответствующий Закон (проект № 10359) "О внесении изменения в статью 18 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" был принят на утреннем заседании парламента 6 июня, передает "Юрлига".

Законом дополнена статья 18 Закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" новой частью, которой отсрочивается применение к субъектам хозяйствования финансовой санкции в виде штрафа в размере 500 тыс. грн. в случае хранения горючего до 31 декабря 2019 года без наличия соответствующей лицензии.

Запланировано, что данный Закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла закон об актах Евросоюза в техническом регулировании.

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