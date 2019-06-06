Глава Украины Владимир Зеленский распорядился обеспечить перевозку десятерых детей из Грузии в Украину на президентском самолете. Соответствующее распоряжение президента Украины №59/2019-рп от 6 июня 2019 года обнародовано на сайте главы государства.

"С целью безотлагательного и безопасного возвращения в Украину лишенных родительской опеки десятерых детей, являющихся гражданами Украины и находящихся на территории Грузии: Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозки из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - сказано в документе.

В распоряжении главы государства также отмечается, что сопровождать детей будет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченных представителей Ярмолинецькой районной государственной администрации Хмельницкой области и другие.

Расходами займется Госуправделами.

Как сообщалось, сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.

В данный момент решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления необходимых документов.

Кроме того, в Грузии находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украине.

Как известно, в в прошлом году эта семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи, где Сусляки прожили почти год, но были вынуждены уехать из-за нарушения миграционного режима. Первым уехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась в Тбилиси из Москвы а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

Также мы писали, что в Донецкой области арестовали владельца "зоопарка смерти". Его также подозревают в сексуальном насилии над приемными детьми.

До этого сообщалось, что Рада установила уголовную ответственность для родителей и опекунов за торговлю детьми.