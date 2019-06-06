В руководстве итальянской "Ромы" достигли "железной" договоренности о сотрудничестве с португальским наставником "Шахтера" Паулу Фонсекой. Об этом передает FootballUA со ссылкой на итальянского журналиста Джованни Капуано.

По его данным, Паулу Фонсека направляется в Украину, чтобы расторгнуть контракт с Шахтером. Заявляется, что в случае сложностей в переговорах он готов выплатить часть отступных (клаусулы) в 5 млн евро. При этом уже известно, что руководство "горняков" якобы готово отпустить своего тренера без выплаты отступных.

Предполагается, что контракт с "Ромой" будет рассчитан на три сезона. Паулу Фонсека будет зарабатывать в итальянском клубе около 2,5 млн евро в год.

"Рома" в прошлом сезоне заняла шестое место в футбольном чемпионате Италии Серии А и в новом сезоне сыграет в Лиге Европы.

Как сообщала "Страна", капитан "Шахтёра" может оказаться в "Роме" вместе с Паулу Фонсекой. Трансфер 31-летнего бразильца, который после ухода Дарио Срны выводит донецкую команду на поле с капитанской повязкой, вероятен в случае назначения нынешнего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки - главным тренером римского клуба.

Напомним, что руководство "Динамо" подписало новый контракт с наставником команды Александром Хацкевичем.