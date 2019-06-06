Верховная Рада на утреннем заседании 6 июня приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования" (проект № 10183).

Принятие документа является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Об этом пишет "Юрлига".

Закон принят с целью адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия с законодательством Европейского Союза и лишнему регуляторному грузу на субъектов хозяйствования.

Внесены изменения в ряд законодательных актов Украины.

В частности, в законе "Об аккредитации органов по оценке соответствия" уточнены требования к национальному органу Украины по аккредитации.

Указано, что для определения соответствия национального органа Украины по аккредитации установленным требованиям, Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает и учитывает соответствие органа критериям, установленным национальным стандартом, идентичным международному стандарту ISO/IEC 17011 или европейскому стандарту EN ISO/IEC 17011.

Закон "О технических регламентах и оценке соответствия" дополнен статьей о профессиональной тайне. Указано, что это конфиденциальная информация, полученная или созданная во время выполнения назначенными органами заданий по оценке соответствий, указанных в технических регламентах.

Назначенные органы, привлеченные ими субподрядчики и дочерние предприятия, а также их персонал обязаны не разглашать информацию, представляющую предмет профессиональной тайны назначенных органов, без согласия заказчика работ по оценке соответствия или лица, которого касается такая информация (кроме случаев предоставления указанной информации в соответствии с законом), и не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц.

Также закон "О защите прав потребителей" дополнен требованиями относительно информирования потребителей об определенных видах риска или продукции, требованиями к содержанию информации о продукции, относительно порядка действий производителя (продавца) в случае выявления недостоверной информации о продукции, а также исключении положений относительно обязательной сертификации продукции в государственной системе сертификации.

В законе "О государственном рыночном присмотре и контроле непищевой продукции" уточнены права должностных лиц, осуществляющих рыночный надзор и установлен порядок проведения проверок характеристик продукции.

В частности, соответствующие органы имеют право запрашивать у назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций информацию о выдаче и отказе в выдаче документов о соответствии, ограничениях относительно них, их приостановлениях и отменах, а в случаях, указанных в технических регламентах, - также другую информацию, связанную с процедурами оценки соответствия требованиям технических регламентов, к применению которых были привлечены соответствующие назначенные органы и организации.

Назначенные органы по оценке соответствия и признанные независимые организации должны предоставлять информацию по таким запросам в десятидневный срок со дня получения запроса.

Также введен новый термин "рабочий эталон", означающий эталон, используемый для регулярных калибровок или поверки средств измерительной техники.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде приняли за основу закон о военных священниках - капелланах.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон о профессиональном предвысшем образовании.