Государственная фискальная служба (ГФС) решила закрыть дело против журналиста и телеведущего Савика Шустера относительно его уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил адвокат Шустера Ярослав Романчук, передает Lb.ua.

"Уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он изданию.

По словам адвоката, 5 июня им было получено соответствующее решение суда, хотя его вынесли еще в конце 2017 года.

Как известно, в апреле 2016 года ГФС сообщала, что Шустер не предоставил в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах и уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц на сумму свыше 2,1 млн грн.

Следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве расследовало уголовное производство по ч.2 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении гражданина Канады Шустера и в отношении служебных лиц ООО "Савик Шустер Студия". "В рамках производства планируется проведение налоговой проверки Шустера С. относительно полноты уплаты налогов с суммы невозвращенной ссуды", - говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что Савик Шустер будет вести ток-шоу на телеканале "Украина".

Также мы писали, что журналист и телеведущий Савик Шустер вернулся в Украину.