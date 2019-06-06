В Киеве с 6 по 12 июня частично ограничили движение транспорта на мосту через реку Десенка. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"С 14:00 6 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что частичное ограничение движения транспорта на указанном отрезке пути будет действовать до 6:00 12 июня.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Северный мост в Киеве состоит из вантового моста через Днепр (длина 816 м, ширина - 31,4 м), моста через Десенку - (длина 732 м) и путепровода через проспект Героев Сталинграда (длина 55 м).

Фото: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", в Киеве ввели ограничения для фур во время жары. Запрет действует с 10:00 до 22:00.

Отметим, что на Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта.