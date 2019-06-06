6 июня Верховная Рада поддержала введение в сферу обороны военных стандартов, в том числе стандартов НАТО. Соответствующий Закон (проект № 8370) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов" с технико-юридическими правками был принят на утреннем заседании, передает "Юрлига".

В Закон "Об обороне Украины" вводится понятие "военный стандарт": предусмотрено, что орган военной стандартизации устанавливает для общего и неоднократного использования правила и руководство по деятельности в сфере обороны.

Военный стандарт направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в этой сфере. В свою очередь, стандарт НАТО определяется как стандарт, разработанный, принятый и опубликованный НАТО.

Устанавливать военные стандарты будет специальный орган военного управления, основная функция которого заключается в разработке, принятии, отмене, возобновлении действия, распространении и применении военных стандартов.

Орган военной стандартизации должно определить Минобороны из числа подчиненных органов военного управления. Разрабатывать и применять военные стандарты в соответствии с возложенными задачами сможет Минобороны.

Положения Закона "Об обороне Украины" относительно военных стандартов также будут применяться к стандартам НАТО и стандартам в сфере обороны государств - членов НАТО.

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